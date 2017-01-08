Подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы застрелился при задержании

Мужчина открыл огонь по полицейским во время задержания, а потом погиб сам. Несколькими часами ранее злоумышленник убил человека на улице Васильцовский стан.
МВД Москвы: «Сегодня в 6:30 в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении на улице Васильцовский стан. На место происшествия прибыл экипаж, который установил, что неизвестный выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в мужчину. От полученных ранений он скончался на месте, а стрелявший скрылся. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника, в ходе преследования блокировали его. При задержании он несколько раз выстрелил в полицейских, после чего застрелился».
Никто из полицейских и мирных жителей в результате стрельбы не пострадал, сообщает РИА Новости.
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