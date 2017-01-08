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  • 08.01, 09:04

Подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы застрелился при задержании

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Подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы застрелился при задержании

Подозреваемый в убийстве на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы застрелился при задержании

Мужчина открыл огонь по полицейским во время задержания, а потом погиб сам. Несколькими часами ранее злоумышленник убил человека на улице Васильцовский стан.

Как сообщили в столичном МВД, полицейские блокировали предполагаемого убийцу, тот открыл по ним огонь, а потом застрелился. Сообщается, что подозреваемый был одет в камуфляжную одежду.

МВД Москвы: «Сегодня в 6:30 в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении на улице Васильцовский стан. На место происшествия прибыл экипаж, который установил, что неизвестный выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в мужчину. От полученных ранений он скончался на месте, а стрелявший скрылся. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника, в ходе преследования блокировали его. При задержании он несколько раз выстрелил в полицейских, после чего застрелился».

Никто из полицейских и мирных жителей в результате стрельбы не пострадал, сообщает РИА Новости.

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