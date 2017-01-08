Беглый дипломат КНДР рассказал о секрете Ким Чен Ына

Как сообщил журналистам недавно бежавший в Сеул из Лондона бывший высокопоставленный дипломат КНДР Тхэ Ён Хо, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сегодня тайно отмечает день рождения.
Тхэ Ён Хо, экс-советник посольства КНДР в Великобритании: «Ким Чен Ын должен вести за собой многих
По словам Хо, день рождения Ким Чен Ына в стране никогда открыто не праздновался, но все знают, что это 8 января. Никто из его окружения не знает, сколько ему на самом деле лет, ходят разговоры о том, что Ким Чен Ын родился то ли в 1982, то ли в 1984 году, рассказал бывший советник.
Сегодня ни центральная печать КНДР, ни Центральное телеграфное агентство Кореи, ни телевидение страны пока не упомянули о дне рождения Ким Чен Ына, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».
В отличие от нынешнего руководителя КНДР, его предшественники — отец Ким Чен Ир и дед Ким Ир Сен — отмечали дни рождения с размахом: эти даты в стране до сих пор отмечаются как национальные праздники.
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