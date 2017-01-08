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  • 08.01, 13:37

Беглый дипломат КНДР рассказал о секрете Ким Чен Ына

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Беглый дипломат КНДР рассказал о секрете Ким Чен Ына

Беглый дипломат КНДР рассказал о секрете Ким Чен Ына

Как сообщил журналистам недавно бежавший в Сеул из Лондона бывший высокопоставленный дипломат КНДР Тхэ Ён Хо, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сегодня тайно отмечает день рождения.

Лидер КНДР сегодня скрытно отмечает день рождения, утаивая возраст, сообщил северокорейский перебежчик Тхэ Ён Хо. По словам бывшего дипломата, Ким Чен Ын намеренно скрывает возраст, чтобы не казаться слишком молодым для своих подчиненных.

Тхэ Ён Хо, экс-советник посольства КНДР в Великобритании: «Ким Чен Ын должен вести за собой многих 30–40-летних кадровых работников, и если всплывет его возраст, то не подумают ли, что он годится им в младшие братья?»

По словам Хо, день рождения Ким Чен Ына в стране никогда открыто не праздновался, но все знают, что это 8 января. Никто из его окружения не знает, сколько ему на самом деле лет, ходят разговоры о том, что Ким Чен Ын родился то ли в 1982, то ли в 1984 году, рассказал бывший советник.

Сегодня ни центральная печать КНДР, ни Центральное телеграфное агентство Кореи, ни телевидение страны пока не упомянули о дне рождения Ким Чен Ына, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

В отличие от нынешнего руководителя КНДР, его предшественники — отец Ким Чен Ир и дед Ким Ир Сен — отмечали дни рождения с размахом: эти даты в стране до сих пор отмечаются как национальные праздники.

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