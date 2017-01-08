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  • 08.01, 10:35
Марина Неёлова празднует день рождения. артисты, дни рождения, кино, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Марина Неёлова празднует день рождения

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Марина Неёлова празднует день рождения

Марина Неёлова празднует день рождения

    Сегодня день рождения у яркой и вечно юной Марины Неёловой. Прима театра «Современник» триумфально дебютировала в 20 лет в роли сказочной принцессы и пронесла эту аристократическую ранимость и нежность, но и силу, через все свои роли.

    Свой день рождения актриса по традиции проводит вдалеке от поклонников и шумных поздравлений. Большие компании и толпы народа ее, по собственному признанию, пугают, только если это не аншлаг в театре. Корреспондент НТВ Инна Осипова — о хрупкой и загадочной Марине Неёловой.

    Все люди, как люди, а она принцесса. Марина Неёлова впервые появилась в кино в «Старой, старой сказке». Ее героиня — вредная наяву, как и положено принцессе, тем более заколдованной, статус обязывает, но нежная и ранимая, когда спит.

    Ей тогда говорили: только не влюбись в Даля. А она влюбилась, как в актера, и не раз еще влюблялась в тех, с кем играла, жила — на сцене, в кино. А иначе не сыграть так, чтобы верили.

    Она поступила на актерский в Ленинграде, считая себя гадким утенком — 45 килограммов. В тренде были формы попышнее. Но ее талант, темперамент и оголенная душа сразу убедили зрителя: это самая настоящая из принцесс, потому что самая живая. Подробнее — в репортаже НТВ.

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