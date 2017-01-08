Марина Неёлова празднует день рождения

Сегодня день рождения у яркой и вечно юной Марины Неёловой. Прима театра «Современник» триумфально дебютировала в 20 лет в роли сказочной принцессы и пронесла эту аристократическую ранимость и нежность, но и силу, через все свои роли.

Свой день рождения актриса по традиции проводит вдалеке от поклонников и шумных поздравлений. Большие компании и толпы народа ее, по собственному признанию, пугают, только если это не аншлаг в театре.— о хрупкой и загадочной Марине Неёловой.Все люди, как люди, а она принцесса. Марина Неёлова впервые появилась в кино в «Старой, старой сказке». Ее героиня — вредная наяву, как и положено принцессе, тем более заколдованной, статус обязывает, но нежная и ранимая, когда спит.Ей тогда говорили: только не влюбись в Даля. А она влюбилась, как в актера, и не раз еще влюблялась в тех, с кем играла, жила — на сцене, в кино. А иначе не сыграть так, чтобы верили.Она поступила на актерский в Ленинграде, считая себя гадким утенком — 45 килограммов. В тренде были формы попышнее. Но ее талант, темперамент и оголенная душа сразу убедили зрителя: это самая настоящая из принцесс, потому что самая живая. Подробнее — в репортаже НТВ.