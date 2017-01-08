Российский школьник изобрел «говорящую» перчатку для немых

Школьник из Владимирской области изобрел «говорящую» перчатку, которая значительно упрощает жизнь немых. Устройство переводит язык жестов в слова, понятные окружающим.

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Изобретение уже оценили социальные службы. Дело теперь за малым — немного усовершенствовать конструкцию и получить на нее патент.посмотрел на чудо-перчатку.Язык микроэлектроники для одиннадцатиклассника Валерия Стрижеуса родной. Все эти платы, микросхемы, контроллеры и конденсаторы помогли ему снять главный барьер в общении. Школьник сконструировал перчатку для совсем немых людей.Насколько необходим серьезный, обстоятельный диалог, причем чаще в самых простых жизненных ситуациях, во Всероссийском обществе глухих хорошо знают. Фразы из серии: «Как пройти в библиотеку?» или «Где находится магазин?» случайным прохожим эти люди чаще пишут на листочке. Поэтому опытный образец такой перчатки здесь встретили с восторгом.: «Я первый раз такое вижу. Допустим в поликлинике, особенно в поликлинике. Врачи вообще не хотят тратить время на переписку — очереди большие».Азбука глухих, в отличие от языка жестов, воспроизводит слова только по буквам. И это устройство отображает словесные формы любой сложности, но тоже пока только по буквам. Подробнее — в материале НТВ.