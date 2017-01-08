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  • 08.01, 03:00

Бегунья Семеня официально женилась на своей подруге: фото

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Бегунья Семеня официально женилась на своей подруге: фото

Бегунья Семеня официально женилась на своей подруге: фото

Бегунья Семеня официально женилась на своей подруге: фото
  • Фото: @DenisNzioka /twitter.com

    • Олимпийская чемпионка, известная бегунья Кастер Семеня сыграла свадьбу со своей возлюбленной Виолет Расебойе.

    Официальная церемония состоялась в Претории в субботу — в 26-й день рождения легкоатлетки, сообщает РИА Новости.


    В декабре 2015 года девушки провели традиционную церемонию в Лимпопо. Семеня заплатила за Виолет выкуп в 1700 долларов.

    В 2009 году вокруг Семени разгорелся скандал — спортсменку заподозрили в том, что она является мужчиной. Южноафриканка была вынуждена пройти гендерное тестирование.

    Семеня является обладательницей золота Рио-2016 в беге на 800 метров и серебра Лондона-2012 года на той же дистанции.

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