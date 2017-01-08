Бегунья Семеня официально женилась на своей подруге: фото

Олимпийская чемпионка, известная бегунья Кастер Семеня сыграла свадьбу со своей возлюбленной Виолет Расебойе.РИА Новости.
Caster Semenya just got married! 🙌🙌🙌✊🍓🍓🍓🍓💙🍒 pic.twitter.com/bvaFcPaHAF— MiniStaR☆ (@SeaphesihleR) 7 января 2017 г.
В декабре 2015 года девушки провели традиционную церемонию в Лимпопо. Семеня заплатила за Виолет выкуп в 1700 долларов.
В 2009 году вокруг Семени разгорелся скандал — спортсменку заподозрили в том, что она является мужчиной. Южноафриканка была вынуждена пройти гендерное тестирование.
Семеня является обладательницей золота Рио-2016 в беге на 800 метров и серебра Лондона-2012 года на той же дистанции.
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