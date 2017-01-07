Маршрутка, автобус и BMW столкнулись в Подмосковье: пятеро пострадавших

Маршрутное такси, автобус и автомобиль BMW столкнулись на федеральной автодороге М5 «Урал», в аварии пострадали пять человек.ТАСС в пресс-службе областной полиции, маршрутное такси марки Peugeot, рейсовый автобус и BMW столкнулись на 23-м км федеральной автодороги М5 «Урал». В аварии пострадали пять пассажиров микроавтобуса.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима водителем маршрутки в условиях гололеда.
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