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  • 07.01, 17:54

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за сильных морозов

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Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за сильных морозов

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве <nobr>из-за</nobr> сильных морозов

Оранжевый уровень опасности объявлен в субботу в Москве, Подмосковье и Костромской области из-за сильных морозов.

По информации Гидрометцентра РФ, оранжевый уровень занимает четвертую позицию в шкале интенсивности опасных погодных явлений. При таком уровне «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

В ряде других регионов Центрального федерального округа действует желтый уровень опасности.

Гидрометцентр сообщает, что в ночь на воскресенье в Москве и Подмосковье ожидаются морозы до минус 29 градусов.

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