Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за сильных морозов

Оранжевый уровень опасности объявлен в субботу в Москве, Подмосковье и Костромской области
Гидрометцентра РФ, оранжевый уровень занимает четвертую позицию в шкале интенсивности опасных погодных явлений. При таком уровне «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».
из-за сильных морозов.
В ряде других регионов Центрального федерального округа действует желтый уровень опасности.
Гидрометцентр сообщает, что в ночь на воскресенье в Москве и Подмосковье ожидаются морозы до минус 29 градусов.
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