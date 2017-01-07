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  • 07.01, 20:56
Как выжить в мороз: эксперты дали советы замерзающим россиянам. здоровье, зима, морозы, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Как выжить в мороз: эксперты дали советы замерзающим россиянам

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Как выжить в мороз: эксперты дали советы замерзающим россиянам

Как выжить в мороз: эксперты дали советы замерзающим россиянам

Как выжить в мороз: эксперты дали советы замерзающим россиянам

    Это происходит почти каждую зиму — температурное напоминание, что живем в России. Тридцатиградусные морозы во всех центральных областях страны, в некоторых местах воздух остывает ночью до минус 33 градусов. Метеорологи пишут новую историю наблюдений: в этом веке такого холодного Рождества еще не было. Коммунальные и социальные службы, МЧС работают в особом режиме.

    На столичных вокзалах — мобильные бригады социальной службы: подобрать, обогреть, напоить чаем. Круглосуточные палатки, теплые автобусы. Если требуется, бездомных перевозят в социальный центр, оказывают медпомощь.

    В московские больницы и травмпункты сегодня люди в основном поступают с вывихами и ушибами из-за гололеда. Обморожений почти нет, москвичи, судя по всему, лечатся сами. Отметим, что некоторые советы бывалых все-таки лучше не слушать. Например, врачи говорят, что не надо ничего растирать снегом.

    Лариса Поткина, врач: «Первая помощь при обморожении — дать горячий чай. Нет необходимости растирать растворами».

    Главный совет врачей в эти дни — двигаться, одеваться по погоде. В мороз обязательно нужна шапка — голова отдает до 40% тепла со всего тела. Согреваться напитками горячими, но не горячительными. Алкоголь обманывает ощущения, можно не заметить переохлаждения.

    Никита Неверов, врач: «Переохлаждение в состоянии опьянения одна из самых частых причин наступления смерти при алкогольной интоксикации. И здесь даже 30 градусов не надо».

    Во всех социальных сетях массово обсуждают, как завести автомобиль в такую погоду. Автоэксперты указывают на общую ошибку — все забывают прогреть аккумулятор.

    Подробности — в видеоматериале.

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