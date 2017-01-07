СБУ предостерегла Савченко от публикации списков пленных и пропавших в Донбассе

Служба безопасности Украины проведет разъяснительную работу с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко с целью не допустить публикации данных о пленных и пропавших без вести в Донбассе. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала «112 Украина».встречи в Минске с лидерами ДНР и ЛНР. Кроме этого, она пообещала обнародовать те данные по пленным, которые собрала сама.
Списки військовополонених та зниклих безвісти котрі я отримала за результатами зустрічі в Мінську, а також зібрані мною з моменту звільнення з російського полону, оприлюдню найближчим часом.Опубликовано Надія Савченко 6 января 2017 г.
Н.С.
Юрий Тандит: «Списки нам, конечно, известны. Мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными».
Тандит добавил, что подобную информацию распространять нельзя «ни в коем случае», поскольку она может навредить как самим пленным, так и их родственникам. Чтобы предотвратить публикацию списков, чиновник пообещал провести с Савченко «определенную работу в рамках действующего законодательства».
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