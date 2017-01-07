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  • 07.01, 08:48

Снова здорово: Алек Болдуин сфотографировался в «русской» бейсболке Трампа

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Снова здорово: Алек Болдуин сфотографировался в «русской» бейсболке Трампа

Снова здорово: Алек Болдуин сфотографировался в «русской» бейсболке Трампа

Снова здорово: Алек Болдуин сфотографировался в «русской» бейсболке Трампа
  • Фото: @iamabfalecbaldwin /instagram.com

    • Актер Алек Болдуин, пародирующий Дональда Трампа на американском ТВ, надел бейсболку с лозунгом Make America great again на ломаном русском.

    На бейсболке написано «сделать америки здорово снова». Предвыборная кампания Трампа прошла под лозунгом Make America great again, то есть «сделать Америку вновь великой».

    Таким образом Болдуин отреагировал на обнародованный в пятницу доклад нацразведки о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы президента США. Спецслужбы США утверждают, что Россия воздействовала на выборы с целью избрания Дональда Трампа. Российское руководство все обвинения отвергает, а Трамп называет их смехотворными.

    Алек Болдуин играет роль Трампа в пародийном скетче передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. Избранному президенту США, кстати, игра актера совсем не нравится.


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