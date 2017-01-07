Снова здорово: Алек Болдуин сфотографировался в «русской» бейсболке Трампа

Актер Алек Болдуин, пародирующий Дональда Трампа на американском ТВ, надел бейсболку с лозунгом Make America great again на ломаном русском.
Таким образом Болдуин отреагировал на обнародованный в пятницу доклад нацразведки о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы президента США. Спецслужбы США утверждают, что Россия воздействовала на выборы с целью избрания Дональда Трампа. Российское руководство все обвинения отвергает, а Трамп называет их смехотворными.
Алек Болдуин играет роль Трампа в пародийном скетче передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. Избранному президенту США, кстати, игра актера совсем не нравится.
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