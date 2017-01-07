Стрелок из аэропорта Флориды утверждал, что его разум захватило правительство США

Стали известны новые подробности о стрелке, устроившем бойню в аэропорту
встречался с сотрудниками ФБР. Он заявил, что его разум контролирует правительство США, в частности, именно власти заставляют его смотреть в Интернете видео, которые размещает запрещенное в РФ «Исламское государство».
Форт-Лодердейл.
После разговора сотрудники ФБР отправили мужчину на психиатрическую экспертизу. О ее результатах пока не сообщается. Отделение ФБР в Анкоридже подтвердило, что подозреваемый жил в этом городе, передает ТАСС.
открыл огонь по находившимся в зоне выдачи багажа людям. Погибли 5 человек, около 10 ранены.
У стрелка при себе нашли удостоверение на имя Эстебана Сантьяго. Сейчас его допрашивают сотрудники ФБР.
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