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  • 07.01, 05:46

Стрелок из аэропорта Флориды утверждал, что его разум захватило правительство США

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Стрелок из аэропорта Флориды утверждал, что его разум захватило правительство США

Стрелок из аэропорта Флориды утверждал, что его разум захватило правительство США

Стали известны новые подробности о стрелке, устроившем бойню в аэропорту Форт-Лодердейл.

В ноябре прошлого года в Анкоридже, Аляска, подозреваемый встречался с сотрудниками ФБР. Он заявил, что его разум контролирует правительство США, в частности, именно власти заставляют его смотреть в Интернете видео, которые размещает запрещенное в РФ «Исламское государство».

После разговора сотрудники ФБР отправили мужчину на психиатрическую экспертизу. О ее результатах пока не сообщается. Отделение ФБР в Анкоридже подтвердило, что подозреваемый жил в этом городе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что стрельбу в аэропорте Форт-Лодердейл устроил пассажир, прибывший рейсом с Аляски. Он провез оружие в багаже, так как является военным. Преступник открыл огонь по находившимся в зоне выдачи багажа людям. Погибли 5 человек, около 10 ранены.

У стрелка при себе нашли удостоверение на имя Эстебана Сантьяго. Сейчас его допрашивают сотрудники ФБР.

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