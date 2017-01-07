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  • 07.01, 02:44

Путин пообщался с новгородскими рыбаками

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Путин пообщался с новгородскими рыбаками

Путин пообщался с новгородскими рыбаками

Путин пообщался с новгородскими рыбаками
  • Фото: @dimsmirnov175 /twitter.com

    • Президент России Владимир Путин после рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре поговорил с новгородскими рыбаками, с которыми познакомился в сентябре 2016 года во время прогулки по берегу озера Ильмень.

    На сегодняшней встрече Путин поинтересовался уловом своих собеседников в ушедшем году. Рыбаки признались, что он оказался меньше, чем они рассчитывали, так как озеро рано покрылось льдом.

    Рыбаки поблагодарили главу государства за оперативное решение проблем, которые обсуждались во время сентябрьской встречи. В частности, президент пообещал сохранить способ ловли рыбы с помощью сойм — специальных лодок, которые выходят на воду под парусами. Также он пообещал решить проблему с расчисткой русла рек в Новгородской области. По словам рыбаков, некоторые поручения Путина были исполнены в считаные дни, передает РИА Новости.

    Президенту рассказали несколько забавных рыбацких историй, также собеседники обсудили различные рецепты приготовления ухи. Путина позвали снова посетить Ильмень — пригласили на весеннюю рыбалку.

    Путин также выразил уверенность, что 2017 год будет лучше, чем прошедший.

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