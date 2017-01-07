Путин пообщался с новгородскими рыбаками

Президент России Владимир Путин после рождественского богослужения в
Свято-Юрьевом монастыре поговорил с новгородскими рыбаками, с которыми познакомился в сентябре 2016 года во время прогулки по берегу озера Ильмень.
Рыбаки поблагодарили главу государства за оперативное решение проблем, которые обсуждались во время сентябрьской встречи. В частности, президент пообещал сохранить способ ловли рыбы с помощью сойм — специальных лодок, которые выходят на воду под парусами. Также он пообещал решить проблему с расчисткой русла рек в Новгородской области. По словам рыбаков, некоторые поручения Путина были исполнены в считаные дни, передает РИА Новости.
Президенту рассказали несколько забавных рыбацких историй, также собеседники обсудили различные рецепты приготовления ухи. Путина позвали снова посетить Ильмень — пригласили на весеннюю рыбалку.
Путин также выразил уверенность, что 2017 год будет лучше, чем прошедший.
Комментарии