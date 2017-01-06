Трамп возмущен утечкой секретного доклада о кибератаках к журналистам

В спецслужбах США произошла новая утечка информации. В засекреченный доклад о «русских хакерах»
каким-то образом удалось заглянуть журналистам телекомпании NBC, что возмутило Дональда Трампа.
How did NBC get «an exclusive look into the top secret report he (Obama) was presented?» Who gave them this report and why? Politics!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.
Также Трамп удивился, почему ФБР после сообщений о хакерских взломах серверов Демократической партии вообще не потрудилось их проверить.
Ранее власти США обвинили «российских хакеров» в кибервзломах с целью повлиять на исход выборов в США. В Москве эти домыслы отвергают. Сам Трамп считает эти обвинения надуманными.
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