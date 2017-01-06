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  • 06.01, 20:40
Трамп возмущен утечкой секретного доклада о кибератаках к журналистам. США, Трамп Дональд, кибератаки, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трамп возмущен утечкой секретного доклада о кибератаках к журналистам

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Трамп возмущен утечкой секретного доклада о кибератаках к журналистам

Трамп возмущен утечкой секретного доклада о кибератаках к журналистам

Трамп возмущен утечкой секретного доклада о кибератаках к журналистам

    В спецслужбах США произошла новая утечка информации. В засекреченный доклад о «русских хакерах» каким-то образом удалось заглянуть журналистам телекомпании NBC, что возмутило Дональда Трампа.

    На своей странице в Twitter Трамп выразил удивление тем, как телекомпания могла получить эксклюзивный доступ к «совершенно секретному докладу, представленному Обаме».

    Также Трамп удивился, почему ФБР после сообщений о хакерских взломах серверов Демократической партии вообще не потрудилось их проверить.

    Ранее власти США обвинили «российских хакеров» в кибервзломах с целью повлиять на исход выборов в США. В Москве эти домыслы отвергают. Сам Трамп считает эти обвинения надуманными.

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