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  • 06.01, 17:38

Российский саночник Семён Павличенко стал двукратным чемпионом Европы

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  • Фото РИА Новости, Михаил Мокрушин
Российский саночник Семён Павличенко стал двукратным чемпионом Европы

Российский саночник Семён Павличенко стал двукратным чемпионом Европы

Российский саночник Семён Павличенко стал двукратным чемпионом Европы
  • Фото РИА Новости, Михаил Мокрушин

    • Российский саночник Семён Павличенко второй раз в карьере выиграл золото чемпионата Европы. В этом году турнир проходит в немецком Кёнигзее.

    Семён Павличенко по сумме двух попыток показал результат 1 минута 38,363 секунды. Серебро завоевал представитель Германии Ральф Палик (1.38,611), третье место занял австриец Вольфганг Киндл (1.38,823).

    Наталия Гарт, президент Федерации санного спорта России: «Семён Павличенко одержал победу в отличном стиле — у него не совсем хорошо складывался этот сезон, но сейчас он вернулся на свой прежний высокий уровень».

    Семен Павличенко — чемпион Европы 2017!!!

    Posted by Russian Luge Federation — Федерация санного спорта России on Friday, January 6, 2017

    В 2015 году Семён Павличенко стал первым в истории России чемпионом мира по санному спорту. В том же году он впервые выиграл чемпионат Европы.

    Первенство Европы проходит в рамках этапа Кубка мира, в котором также принимают участие спортсмены, представляющие страны Америки и Азии.

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