Российский саночник Семён Павличенко стал двукратным чемпионом Европы

Российский саночник Семён Павличенко второй раз в карьере выиграл золото чемпионата Европы. В этом году турнир проходит в немецком Кёнигзее.
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Наталия Гарт, президент Федерации санного спорта России: «Семён Павличенко одержал победу в отличном стиле — у него не совсем хорошо складывался этот сезон, но сейчас он вернулся на свой прежний высокий уровень».
Семен Павличенко — чемпион Европы 2017!!!Posted by Russian Luge Federation — Федерация санного спорта России on Friday, January 6, 2017
В 2015 году Семён Павличенко стал первым в истории России чемпионом мира по санному спорту. В том же году он впервые выиграл чемпионат Европы.
Первенство Европы проходит в рамках этапа Кубка мира, в котором также принимают участие спортсмены, представляющие страны Америки и Азии.
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