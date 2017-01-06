Президент Филиппин назвал Россию союзником и защитником своей страны

Президент Филиппин Родриго Дутерте посетил большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц», который в данный момент находится в порту Манилы.

Duterte hopes Russia will become Philippines’ ally and protector https://t.co/HGWvVPfg5E — Reuters World (@ReutersWorld) January 6, 2017

В ходе осмотра российского корабля Родриго Дутерте, слова которого приводит Reuters, выразил надежду, что Россия станет союзником и защитником его страны., президент Филиппин: «Мы приветствуем наших российских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь в любое время с любой целью — для игры, пополнения запасов или, может быть, в качестве союзника для нашей защиты».Филиппинский лидер также обменялся рукопожатиями с заместителем командующего Тихоокеанским флотом, контр-адмиралом Эдуардом Михайловым, сопровождавшим Дутерте в ходе осмотра корабля.Российские корабли «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома» прибыли в порт Манилы для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также посещения представителей вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом. Корабли пробудут в порту до 7 января.