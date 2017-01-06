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  • 06.01, 16:06

Президент Филиппин назвал Россию союзником и защитником своей страны

13 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Noel Celis
Президент Филиппин назвал Россию союзником и защитником своей страны

Президент Филиппин назвал Россию союзником и защитником своей страны

Президент Филиппин назвал Россию союзником и защитником своей страны
  • Фото Reuters © 2017, Noel Celis

    • Президент Филиппин Родриго Дутерте посетил большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц», который в данный момент находится в порту Манилы.

    В ходе осмотра российского корабля Родриго Дутерте, слова которого приводит Reuters, выразил надежду, что Россия станет союзником и защитником его страны.

    Родриго Дутерте, президент Филиппин: «Мы приветствуем наших российских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь в любое время с любой целью — для игры, пополнения запасов или, может быть, в качестве союзника для нашей защиты».

    Филиппинский лидер также обменялся рукопожатиями с заместителем командующего Тихоокеанским флотом, контр-адмиралом Эдуардом Михайловым, сопровождавшим Дутерте в ходе осмотра корабля.



    Российские корабли «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома» прибыли в порт Манилы для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также посещения представителей вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом. Корабли пробудут в порту до 7 января.

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