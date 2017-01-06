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  • 06.01, 13:05

Названа новая версия гибели четырех человек после застолья в Красноярске

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Названа новая версия гибели четырех человек после застолья в Красноярске

Названа новая версия гибели четырех человек после застолья в Красноярске

Следователи выяснили, что алкоголь, который пили четыре человека, скончавшиеся накануне в Красноярске, не содержит метанола.

Как сообщили в СУ СК по Красноярскому краю, «изъятый в ходе осмотра места происшествия алкоголь направлен на экспертизу, которая установила, что ни метанола, ни каких-либо других опасных веществ в нем не содержится».

Из сообщения СУ СК по Красноярскому краю: «В настоящее время отрабатывается версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами».

Тела четырех человек были обнаружены 5 января в одной из комнат общежития на улице Гастелло Красноярска. Установлено, что 32-летний мужчина, его сестры 22 и 23 лет, а также 38-летняя женщина перед гибелью в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе алкогольный коктейль «Тайм-аут», который приобрели в торговом павильоне.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье «Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек». Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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