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  • 06.01, 11:33
Вычислить дополнительную секунду 2016 года ученым помогли древние летописи. Земля, время, космос, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вычислить дополнительную секунду 2016 года ученым помогли древние летописи

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Вычислить дополнительную секунду 2016 года ученым помогли древние летописи

Вычислить дополнительную секунду 2016 года ученым помогли древние летописи

    Последний день 2016 года оказался на целую секунду длиннее. Ее землянам подарила Международная служба вращения Земли, чтобы скоординировать время вращения планеты с тем, которое отсчитывают атомные часы. Чтобы вычислить ту самую дополнительную секунду, ученым пришлось обратиться к древним летописям.

    Иногда нам кажется, что Земля с каждым годом ускоряется, но это не так — на самом деле, она замедляется, хоть это и незаметно. Через несколько миллионов лет в сутках будет двадцать пять часов.
    Ведущий мировой астрофизик профессор Ричард Стивенсон обратился к записям древних, чтобы проследить тормозной путь Земли с древнейших времен.

    Ричард Стивенсон, профессор университета Дарема: «Миллион дней прошел с начала самых древних наблюдений за солнцем в 720 году до нашей эры. Земля замедляется каждый день лишь на долю секунды. Но если эти доли сложить, в сумме отставание получается серьезным».

    Профессор перечитал записи древнего Вавилона, Китая, Греции и средневековой Европы. Он опускал мелкие земные события — войны, эпидемии, переселение народов — его интересовали только записи о солнечном затмении. Вычислив по формуле, когда оно должно было произойти теоретически, он сравнил цифры с реальными датами, указанными в летописях.

    Древние фиксировали каждое затмение: это было очень важное и страшное событие в их жизни, поэтому делали это по возможности точно.

    По итогам контроля скорости на ничтожном отрезке в 28 земных веков, ученые утверждают, что сутки растянутся на 25 часов через пару миллионов лет, не раньше. А через миллиард лет Земля будет совершать один оборот за тысячу часов.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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