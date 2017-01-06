Вычислить дополнительную секунду 2016 года ученым помогли древние летописи

Последний день 2016 года оказался на целую секунду длиннее. Ее землянам подарила Международная служба вращения Земли, чтобы скоординировать время вращения планеты с тем, которое отсчитывают атомные часы. Чтобы вычислить ту самую дополнительную секунду, ученым пришлось обратиться к древним летописям.

Иногда нам кажется, что Земля с каждым годом ускоряется, но это не так — на самом деле, она замедляется, хоть это и незаметно. Через несколько миллионов лет в сутках будет двадцать пять часов.Ведущий мировой астрофизик профессор Ричард Стивенсон обратился к записям древних, чтобы проследить тормозной путь Земли с древнейших времен., профессор университета Дарема: «Миллион дней прошел с начала самых древних наблюдений за солнцем в 720 году до нашей эры. Земля замедляется каждый день лишь на долю секунды. Но если эти доли сложить, в сумме отставание получается серьезным».Профессор перечитал записи древнего Вавилона, Китая, Греции и средневековой Европы. Он опускал мелкие земные события — войны, эпидемии, переселение народов — его интересовали только записи о солнечном затмении. Вычислив по формуле, когда оно должно было произойти теоретически, он сравнил цифры с реальными датами, указанными в летописях.Древние фиксировали каждое затмение: это было очень важное и страшное событие в их жизни, поэтому делали это по возможности точно.По итогам контроля скорости на ничтожном отрезке в 28 земных веков, ученые утверждают, что сутки растянутся на 25 часов через пару миллионов лет, не раньше. А через миллиард лет Земля будет совершать один оборот за тысячу часов.Подробности — в репортаже