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  • 06.01, 03:59

Российские хоккеисты гордятся бронзовыми медалями молодежного ЧМ

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  • Фото: fhr /vk.com
Российские хоккеисты гордятся бронзовыми медалями молодежного ЧМ

Российские хоккеисты гордятся бронзовыми медалями молодежного ЧМ

Российские хоккеисты гордятся бронзовыми медалями молодежного ЧМ
  • Фото: fhr /vk.com

    • Капитан молодежной сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал победу в матче за третье место на чемпионате мира.

    Кирилл Капризов, хоккеист: «Я горд тем, что нам удалось продолжить завоевывать медали для нашего хоккея. Наши игроки были вымотаны после вчерашнего полуфинала — как физически, так и эмоционально. Но мы сражались до конца. Мы знали, что бронзовая медаль — это тоже награда, и горды этим».

    Российская «молодежка» в матче за третье место обыграла шведов. Российские хоккеисты в седьмой раз подряд стали призерами ЧМ среди игроков не старше 20 лет.

    Сам Капризов стал лучшим снайпером в истории сборной России на одном молодежном чемпионате мира, забросив в игре со шведами девятую шайбу. Лучший результат в истории отечественного хоккея на молодежном уровне принадлежит Павлу Буре, который в семи матчах чемпионата мира 1991 года забросил 12 шайб, отмечает ТАСС.

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