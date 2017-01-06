Российские хоккеисты гордятся бронзовыми медалями молодежного ЧМ

Капитан молодежной сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал победу в матче за третье место на чемпионате мира.
Российская «молодежка» в матче за третье место обыграла шведов. Российские хоккеисты в седьмой раз подряд стали призерами ЧМ среди игроков не старше 20 лет.
Сам Капризов стал лучшим снайпером в истории сборной России на одном молодежном чемпионате мира, забросив в игре со шведами девятую шайбу. Лучший результат в истории отечественного хоккея на молодежном уровне принадлежит Павлу Буре, который в семи матчах чемпионата мира 1991 года забросил 12 шайб, отмечает ТАСС.
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