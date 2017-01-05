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  • 05.01, 20:23

Латвийскую железную дорогу оштрафовали за надписи на русском

4 комментария

Латвийскую железную дорогу оштрафовали за надписи на русском

Латвийскую железную дорогу оштрафовали за надписи на русском

Предприятие Latvijas dzelzceļš («Латвийская железная дорога») оштрафовано властями страны за использование иностранных слов на табло новой железнодорожной станции в Елгаве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр государственного языка, на табло использовались три языка: латышский, русский и английский. Это стало поводом для жалоб местных жителей.

Ведомство посчитало, что «Латвийская железная дорога» нарушила 21-й пункт закона о госязыке, согласно которому госучреждения обязаны предоставлять населению информацию только на государственном языке. Исключения составляют лишь туристические объекты, к которым станция в Елгаве не относится.

Центр государственного языка Латвии: «Мы не можем превратить всю страну в международный туристический объект. К тому же информация на иностранном языке там общая и никак не может помочь туристам в передвижении по стране».

Сумма штрафа за указанное нарушение может достигать 140 евро.

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