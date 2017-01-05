Латвийскую железную дорогу оштрафовали за надписи на русском

Предприятие Latvijas dzelzceļš («Латвийская железная дорога») оштрафовано властями страны за использование иностранных слов на табло новой железнодорожной станции в Елгаве.РИА Новости со ссылкой на Центр государственного языка, на табло использовались три языка: латышский, русский и английский. Это стало поводом для жалоб местных жителей.
Ведомство посчитало, что «Латвийская железная дорога» нарушила 21-й пункт закона о госязыке, согласно которому госучреждения обязаны предоставлять населению информацию только на государственном языке. Исключения составляют лишь туристические объекты, к которым станция в Елгаве не относится.
Центр государственного языка Латвии: «Мы не можем превратить всю страну в международный туристический объект. К тому же информация на иностранном языке там общая и никак не может помочь туристам в передвижении по стране».
Сумма штрафа за указанное нарушение может достигать 140 евро.
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