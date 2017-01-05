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  • 05.01, 18:53

Патриарх Кирилл обратился к россиянам накануне Рождества

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Патриарх Кирилл обратился к россиянам накануне Рождества

Патриарх Кирилл обратился к россиянам накануне Рождества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем рождественском послании архипастырям, пастырям, монашествующим и всем православным призвал всех верующих следовать нравственным идеалам и способствовать их воплощению в повседневной жизни.

Послание опубликовано сегодня на сайте Московской патриархии.

Из послания патриарха: «Как важно, чтобы мы, христиане, не только призывали других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами эти идеалы старались воплощать в своей повседневной жизни и в первую очередь через служение ближним. И тогда милостью Божией будем иметь в себе истинные плоды духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание».

Патриарх Кирилл вспомнил о событиях революции 1917 года и отметил, что «ровно сто лет отделяет нас от событий, радикально изменивших жизнь России».

Предстоятель призвал с трепетом и благоговением вспомнить «подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, молитвами которых, верим, не оставил Господь народ наш и даровал ему силы на свершение великих трудовых и ратных подвигов, приведших к победе в самой страшной войне из всех войн, к восстановлению страны, к достижениям, вызывающим восхищение».

Из послания патриарха: «В последние десятилетия в нашей жизни было и остается ныне немало трудностей и испытаний. Но все они временны, а потому и не страшны. Опыт минувшего столетия многому нас научил и от многого должен предостеречь».

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