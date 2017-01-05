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  • 05.01, 15:51

Милонов предложил наказывать за раздувание русофобии

2 комментария
  • Фото РИА Новости, Максим Блинов
Милонов предложил наказывать за раздувание русофобии

Милонов предложил наказывать за раздувание русофобии

Милонов предложил наказывать за раздувание русофобии
  • Фото РИА Новости, Максим Блинов

    • Депутат Виталий Милонов разрабатывает законопроект о защите патриотических чувств граждан, сообщает пресс-служба парламентария.

    Документ предусматривает наказание за публичное оспаривание ряда исторических и культурных явлений, которые депутат считает предметами национальной гордости россиян.

    В пресс-службе отметили, что в последнее время в России участились случаи, когда некоторые люди начинают «наносить ущерб», клеветать или вести однозначную антироссийскую деятельность.

    Из сообщения пресс-службы: «Данные негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия — раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей».

    Одна из целей законопроекта — предотвратить искажение исторической правды, поскольку такие процессы вредят развитию молодежи, передает РИА Новости.

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