Милонов предложил наказывать за раздувание русофобии

Депутат Виталий Милонов разрабатывает законопроект о защите патриотических чувств граждан, сообщает
пресс-служба парламентария.
В пресс-службе отметили, что в последнее время в России участились случаи, когда некоторые люди начинают «наносить ущерб», клеветать или вести однозначную антироссийскую деятельность.
Из сообщения пресс-службы: «Данные негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия — раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей».
Одна из целей законопроекта — предотвратить искажение исторической правды, поскольку такие процессы вредят развитию молодежи, передает РИА Новости.
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