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  • 05.01, 12:49

Школьник погиб в Башкирии, играя с газовым баллончиком

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Школьник погиб в Башкирии, играя с газовым баллончиком

Школьник погиб в Башкирии, играя с газовым баллончиком

Школьник погиб в Башкирии после попытки устроить огненное шоу с помощью газового баллончика.

Как сообщили в СУ СК по Республике Башкортостан, инцидент произошел накануне в селе Михайловка Уфимского района республики.

Предварительно установлено, что двое 12-летних мальчиков купили в магазине три баллончика с бытовым газом и стали баловаться с ними в подсобном помещении магазина. Один из мальчиков набрал в рот газ и хотел устроить огненное шоу, но потерял сознание.

Ребенка обнаружили взрослые и госпитализировали в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

По факту инцидента проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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