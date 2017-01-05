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  • 05.01, 11:17

В США у бомбардировщика B-52 отвалился двигатель во время полета

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  • Фото Reuters © 2017, Tim Chong
В США у бомбардировщика <nobr>B-52</nobr> отвалился двигатель во время полета

В США у бомбардировщика B-52 отвалился двигатель во время полета

В США у бомбардировщика <nobr>B-52</nobr> отвалился двигатель во время полета
  • Фото Reuters © 2017, Tim Chong

    • Один из двигателей отвалился у американского стратегического бомбардировщика B-52 во время полета на севере США.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и военных, инцидент произошел во время тренировочного полета в районе базы ВВС «Минот» в штате Северная Дакота. Отмечается, что самолет с экипажем из пяти человек благополучно приземлился, так как B-52 оснащен восьмью турбодвигателями.

    Военные послали разведывательный вертолет на поиски обломков двигателя. Через некоторое время обломки были обнаружены в 40 километрах к северо-востоку от базы «Минот».

    Эксперты выясняют причину инцидента. Военные отметили, что во время учебного полета на борту B-52 не было вооружения.

    Разработанная компанией Boeing модель B-52 летает с 1952 года. Самолеты B- 52 были приняты на вооружение ВВС США в 1955 году, и как ожидается, будут в эксплуатации военных примерно до 2040 года.

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