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  • 05.01, 08:15
В подмосковных Химках вспыхнул двухэтажный ресторан: видео. Московская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В подмосковных Химках вспыхнул двухэтажный ресторан: видео

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В подмосковных Химках вспыхнул двухэтажный ресторан: видео

В подмосковных Химках вспыхнул двухэтажный ресторан: видео

В подмосковных Химках вспыхнул двухэтажный ресторан: видео

    Серьезный пожар произошел в ресторане в подмосковных Химках.

    Двухэтажное здание ресторана на улице Маяковского вспыхнуло сегодня ночью. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

    Как сообщает ТАСС, в результате ЧП никто не пострадал. С огнем сражаются 87 человек и 22 единицы техники. Открытое горение уже удалось ликвидировать.

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