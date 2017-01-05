#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
play/pause
volume
size
Сегодня
Москва
Москва
Барнаул
Белгород
Благовещенск
Владивосток
Владикавказ
Екатеринбург
Иркутск
Калининград
Кемерово
Комсомольск-на-Амуре
Красноярск
Магадан
Находка
Нижний Новгород
Новосибирск
Норильск
Омск
Оренбург
Петропавловск-Камчатский
Ростов-на-Дону
Санкт–Петербург
Томск
Тюмень
Улан-Удэ
Уссурийск
Уфа
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Челябинск
Южно-Сахалинск
Якутск
05.01, 08:15
Новости
Темы
Передачи
ТВ-программа
Новый Год
Приложения
НТВ в социальных сетях
iOS
Android
twitter
facebook
google
vk
odnoklassniki
instagram
telegram
ВЕСТИ ИСТОРИЮ
Удалить приложение
История активности:
новости
ЧП
В подмосковных Химках вспыхнул двухэтажный ресторан: видео
05.01.2017, 07:25
комментировать
В подмосковных Химках вспыхнул двухэтажный ресторан: видео
Серьезный пожар произошел в ресторане в подмосковных Химках.
231
Московская область
пожары
Двухэтажное здание ресторана на улице Маяковского вспыхнуло сегодня ночью. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров.
Как сообщает
ТАСС
, в результате ЧП никто не пострадал. С огнем сражаются 87 человек и 22 единицы техники. Открытое горение уже удалось ликвидировать.
1
Спасибо за голос!
Читайте также
В Новой Москве горит мясоперерабатывающий комплекс, не исключен поджог
1643
0
Эпидемия поджогов: в Подмосковье спалили дачу спецкорреспондента НТВ
2270
0
В Подмосковье судят подозреваемого в убийстве жены и дочерей
5836
0
В Подмосковье три человека заживо сгорели при пожаре в строительной бытовке
1529
0
Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли мать и двое детей
5572
0
В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли двое детей
2103
0
Пожар в подмосковном Королёве тушили 9 часов
1861
0
В Королёве тушат крупный пожар на складе стройматериалов
694
0
Суд амнистировал
экс-руководителей
подмосковной психбольницы, где сгорели 38 человек
1036
0
Показать ещё
Комментарии
ntv.ru
Меню сайта
Новости
Темы
Передачи
ТВ-программа
Телекомпания
Новости компании
История
Вещание
Вакансии
Логотип
Реклама
НТВ в социальных сетях
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Одноклассники
Google+
Приложения
Мобильная версия
iOS
Android
Smart TV
RSS
Найти
© AO «Телекомпания НТВ». Все права защищены.
При любом использовании материалов НТВ ссылка (для сайтов - гиперссылка на
www.ntv.ru
) обязательна.
Используя настоящий сайт, вы обязуетесь выполнять условия данного
соглашения
На настоящем сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Курение вредит вашему здоровью.
16+
Комментарии