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  • 05.01, 06:44

Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти

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Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти

Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам.

Соответствующее решение приняло министерство антимонопольного регулирования и торговли.

В частности, согласно документу, текст которого опубликован на национальном правовом портале, тариф на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава увеличится с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну. Тариф по маршруту Унеча (Высокое) — Броды поднимается с 114,82 до 123,66 рубля за тонну.

Таким образом, рост составит 7,7%. Тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

Напомним, о планах повысить тарифы на транзит российской нефти Белоруссия заявила в начале прошлого октября. Это произошло без уведомления российской стороны. В Москве в ответ заявили, что Минск допустил юридическое нарушение.

После этого предусмотренное с 11 октября повышение тарифов на 50% было отменено. При этом Минск и Москва продолжили переговоры по нефтегазовому спору. В частности, в Белоруссии хотели увеличить тариф на 20,5%, в то время как российская сторона соглашалась на увеличение в районе 5,5%.

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