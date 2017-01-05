Бывший премьер Косова задержан во Франции

Бывший
Reuters, Харадинай арестован на основании ордера, выданного Сербией в 2004 году.
премьер-министр Косова Рамуш Харадинай арестован французской полицией по сербскому ордеру.
В МИД Косова уже заявили, что делают все возможное для освобождения бывшего премьер-министра.
Рамуш Харадинай возглавлял правительство Косова в 2004–2005 годах. Во время гражданской войны он был полевым командиром косовских албанцев.
В 2007 году Харадинай предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Его обвинили в организации убийств, изнасилований и издевательств над сербами. Однако Харадинай был оправдан по всем 37 пунктам обвинения. Прокуратура обжаловала это решение, оправдательный приговор был отменен. Но в 2012 году бывшего премьера и полевого командира снова оправдали.
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