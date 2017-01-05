#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
2,5 человека — 10
Прямой эфир доступен только по ТВ до 03:52
2,5 человека — 10 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.01, 03:43

Бывший премьер Косова задержан во Франции

комментировать

Бывший премьер Косова задержан во Франции

Бывший премьер Косова задержан во Франции

Бывший премьер-министр Косова Рамуш Харадинай арестован французской полицией по сербскому ордеру.

Фигуранта судебного процесса в Гаагском трибунале задержали в аэропорту Базель-Мюлуз на востоке Франции. Как отмечает Reuters, Харадинай арестован на основании ордера, выданного Сербией в 2004 году.

В МИД Косова уже заявили, что делают все возможное для освобождения бывшего премьер-министра.

Рамуш Харадинай возглавлял правительство Косова в 2004–2005 годах. Во время гражданской войны он был полевым командиром косовских албанцев.

В 2007 году Харадинай предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Его обвинили в организации убийств, изнасилований и издевательств над сербами. Однако Харадинай был оправдан по всем 37 пунктам обвинения. Прокуратура обжаловала это решение, оправдательный приговор был отменен. Но в 2012 году бывшего премьера и полевого командира снова оправдали.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru