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  • 05.01, 00:40

Трамп пригласил участницу своего реалити-шоу на работу в Белый дом

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Трамп пригласил участницу своего реалити-шоу на работу в Белый дом

Трамп пригласил участницу своего <nobr>реалити-шоу</nobr> на работу в Белый дом

Телезвезда и бывшая участница реалити-шоу «Подмастерье» Омароса Маниголт получила должность в новой американской администрации.

В Белом доме при Трампе Маниголт займет пост помощника президента. Ей предстоит заниматься связями с общественностью.

Ранее Маниголт уже работала в Белом доме. Однако в офисе вице-президента Альберта Гора она занимала незначительную должность. Маниголт составляла календарь мероприятий. А во время предвыборной кампании Трампа Маниголт налаживала связь кандидата с афроамериканской общиной.

Омароса Маниголт прославилась как участница реалити-шоу «Подмастерье», которое Трамп вел в 2004–2015 годах. Ее критиковали за конфликтный стиль общения. Трамп дважды «увольнял» Маниголт из шоу.

Кроме того, Трамп назначил на пост главы аппарата Белого дома председателя Национального комитета Республиканской партии Ринса Прибаса. Его заместителями будут Кэти Уолш, Рик Дирборн и Джо Хэгин, который занимал разные должности в администрациях президентов Рейгана, Буша-старшего и Буша- младшего, передает РИА Новости.

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