#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Ментовские войны
Прямой эфир доступен только по ТВ до 19:00
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.01, 18:37
В Китае провели испытания летающего беспилотного такси: видео. Китай, такси, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Китае провели испытания летающего беспилотного такси: видео

3 комментария
В Китае провели испытания летающего беспилотного такси: видео

В Китае провели испытания летающего беспилотного такси: видео

В Китае провели испытания летающего беспилотного такси: видео

    Концепция беспилотного пассажирского такси EHang 164 была впервые представлена в 2016 году. На последних испытаниях авторы проекта проверили маневренность, управляемость и возможность аппарата летать ночью.

    Беспилотник EHang 164 сконструирован по схеме квадрокоптера, на концах каждого из лучей которого размещены два электромотора. Последние заставляют работать воздушные винты, направленные вверх и вниз.

    Как сообщает издание Naked Science, разработчики EHang 164 ожидают, что беспилотник сможет выдерживать вес пассажиров общей массой до 100 килограммов и будет развивать скорость до 100 километров в час, оставаясь в воздухе до 23 минут.

    Для управления беспилотными такси планируется создать специальный центр управления EHang, посредством которого операторы смогут контролировать несколько десятков аппаратов сразу.

    Следующие масштабные испытания нового такси компания планирует провести в 2017 году. Аппарат проверят на способность летать под нагрузкой, а также выяснят, возможно ли управлять им с помощью сети сотовой связи 4G.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru