В Китае провели испытания летающего беспилотного такси: видео

Концепция беспилотного пассажирского такси EHang 164 была впервые представлена в 2016 году. На последних испытаниях авторы проекта проверили маневренность, управляемость и возможность аппарата летать ночью.
Как сообщает издание Naked Science, разработчики EHang 164 ожидают, что беспилотник сможет выдерживать вес пассажиров общей массой до 100 килограммов и будет развивать скорость до 100 километров в час, оставаясь в воздухе до 23 минут.
Для управления беспилотными такси планируется создать специальный центр управления EHang, посредством которого операторы смогут контролировать несколько десятков аппаратов сразу.
Следующие масштабные испытания нового такси компания планирует провести в 2017 году. Аппарат проверят на способность летать под нагрузкой, а также выяснят, возможно ли управлять им с помощью сети сотовой связи 4G.
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