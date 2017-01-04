Под Тюменью автобус столкнулся с легковушкой: 3 погибших, 15 раненых

В результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Тюменской области погибли три человека, еще 15 пострадали.сайте регионального управления ГИБДД.
По информации ведомства, водитель автомобиля из-за плохой видимости в условиях сильного снегопада вылетел на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. От удара автобус отбросило на обочину, где он опрокинулся на бок.
В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Сообщается, что погибшие мужчины 59 и 56 лет, а также 58-летняя женщина были жителями Башкортостана.
В автобусе находились водитель и 15 пассажиров. Благодаря пристегнутым ремням безопасности пассажиры не получили тяжелых повреждений. Медики зафиксировали у них ушибы и рваные раны лица. Также сообщается, что в салоне автобуса находилась годовалая девочка, которая не получила никаких травм.
Всех пассажиров автобуса доставили в Ярковскую районную больницу, где им оказали медицинскую помощь. Известно, что госпитализирован только один человек — 31-летний мужчина с переломом бедра. Для остальных пассажиров после оказания медицинской помощи был выделен резервный автобус.
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