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  • 04.01, 18:36

Под Тюменью автобус столкнулся с легковушкой: 3 погибших, 15 раненых

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Под Тюменью автобус столкнулся с легковушкой: 3 погибших, 15 раненых

Под Тюменью автобус столкнулся с легковушкой: 3 погибших, 15 раненых

Под Тюменью автобус столкнулся с легковушкой: 3 погибших, 15 раненых
  • Фото: ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

    • В результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Тюменской области погибли три человека, еще 15 пострадали.

    Инцидент произошел в ночь на 4 января на 157-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области, сообщается на сайте регионального управления ГИБДД.

    По информации ведомства, водитель автомобиля из-за плохой видимости в условиях сильного снегопада вылетел на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. От удара автобус отбросило на обочину, где он опрокинулся на бок.

    В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Сообщается, что погибшие мужчины 59 и 56 лет, а также 58-летняя женщина были жителями Башкортостана.

    В автобусе находились водитель и 15 пассажиров. Благодаря пристегнутым ремням безопасности пассажиры не получили тяжелых повреждений. Медики зафиксировали у них ушибы и рваные раны лица. Также сообщается, что в салоне автобуса находилась годовалая девочка, которая не получила никаких травм.

    Всех пассажиров автобуса доставили в Ярковскую районную больницу, где им оказали медицинскую помощь. Известно, что госпитализирован только один человек — 31-летний мужчина с переломом бедра. Для остальных пассажиров после оказания медицинской помощи был выделен резервный автобус.

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