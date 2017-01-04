Минобороны РФ: США придется ответить за разрушение Сирии

В Минобороны РФ прокомментировали заявление главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что Россия в Сирии «играет по собственным правилам» и придерживается тактики «выжженной земли».
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Уходящему главе ЦРУ Бреннану хорошо известно, как „международная коалиция“ задолго до начала операции ВКС России, еще с 2012 года, методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения, вылившиеся в миллионные потоки беженцев».
Конашенков также отметил, что удивительным образом под бомбардировки США и коалиции не попадали захваченные ИГИЛ объекты нефтедобычи, позволявшие боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать на эти деньги наемников со всего мира.
Ранее сегодня глава ЦРУ Джон Бреннан в интервью телекомпании PBS раскритиковал действия Вооруженных сил РФ в Сирии, обвинив их в гибели «тысяч и тысяч мирных жителей». Подобные обвинения со стороны Запада звучат уже не в первый раз. Российская сторона в ответ указывает, что ударам ВКС РФ подвергаются только террористы.
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