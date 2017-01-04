ЦРУ обвинило РФ в использовании в Сирии тактики выжженной земли

Директор спецслужбы Джон Бреннан также обвинил руководство России в том, что оно на мировой арене «играет по собственным правилам».PBS.
Джон Бреннан, директор ЦРУ: «США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей».
По словам Бреннана, США вели переговоры с Россией, стараясь убедить ее в том, что президент Сирии «Башар Асад является частью проблемы», а не «частью (ее — прим. ред.) решения». Однако, считает он, «к сожалению, россияне представили всю оппозицию в качестве террористов».
Джон Бреннан: «И поэтому они предприняли эти чрезвычайно смелые и, на мой взгляд, во многих отношениях опрометчивые военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев».
Операция российских ВКС на территории Сирии против боевиков началась 30 сентября 2015 года. 14 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных сил из Сирии.
Ранее международная коалиция во главе с США признала, что в результате нанесенных силами коалиции артиллерийских и авиаударов погибли не менее 188 мирных граждан. При этом в штабе коалиции признали достоверной информацию лишь пяти докладов о жертвах среди гражданского населения, существуют еще 13 докладов, но там, по словам разведки, технически возможности подтвердить количество жертв нет. Между тем правозащитник Нил Сэммондс из международной организации Amnesty International заявлял, что предоставленные ЦРУ сведения о числе погибших занижены как минимум в 10 раз.
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