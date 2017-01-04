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  • 04.01, 09:30
Крым вошел в тройку популярных новогодних направлений у россиян. Крым, Новый год, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Крым вошел в тройку популярных новогодних направлений у россиян

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Крым вошел в тройку популярных новогодних направлений у россиян

Крым вошел в тройку популярных новогодних направлений у россиян

Крым вошел в тройку популярных новогодних направлений у россиян

    Крым вошел в тройку самых популярных мест новогоднего отдыха среди регионов России. Об этом сообщили в Ростуризме. На полуострове праздники можно встретить даже под землей и на дне Чёрного моря. А вместо елок порой используют необычные для нашей страны растения.

    Корреспондент НТВ Олег Крючков проникся крымской новогодней атмосферой.

    В Новый год Дед Мороз в Крыму мчится на троллейбусе: встречает пассажиров, поет с ними песни и дарит детям подарки. Превращать общественный транспорт в маленькие интерактивные площадки — забытая советская традиция. Восстановили ее только в этом году.

    Вместо елочки в Крыму — перуанский кактус, вместо новогодней сосны — мексиканский, а можно найти себе точно такое же новогоднее дерево, как у Клинта Иствуда. Лошадь, револьвер и ковбойская шляпа в качестве новогодних украшений только приветствуется. Пока во всем Крыму аномальная зима, в Никитском ботаническом саду — субтропический оазис. Наряжать мишурой и игрушками кактусы — задача ответственная. За каждым растением закреплен научный сотрудник рангом ни ниже кандидата наук.

    Крым — полуостров туристический, и каждый экскурсионный объект создает свои новогодние традиции. Дайверы погружают елку на морское дно. Спелеологи водят новогодние хороводы в карстовых пещерах и наряжают мишурой сталактиты и сталагмиты.

    Крым снова стал полноценным круглогодичным курортом. Принимают туристов санатории и пансионаты. Самый популярный тур — Новогодняя ночь в кругу Деда Мороза, Снегурочки и, конечно же, с шампанским. А в остальные дни — лечебные грязи, ванны и душ Шарко.

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