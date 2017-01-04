Серийного убийцу Чарльза Мэнсона перевели из тюрьмы в больницу

Американские СМИ сообщают, что
Los Angeles Times, Чарльза Мэнсона перевезли в больницу, расположенную неподалеку от тюрьмы от тюрьмы Коркоран, где серийный убийца отбывает пожизненное заключение.
82-летнему серийному убийце Мэнсону потребовалась срочная медицинская операция.
Терри Торнтон, представитель Управления исправительными и реабилитационными учреждениями США: «Мы не раскрываем перемещения заключенных из соображений защиты и безопасности».
При этом Торнтон сообщил только, что Мэнсон жив и не стал комментировать состояние его здоровья.
Портал TMZ передает со ссылкой на свои источники, что 82-летний Мэнсон нуждается в медицинской операции, и что речь идет о заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Напомним, Чарльз Мэнсон признан виновным в нескольких убийствах, включая кровавую бойню в Лос-Анджелесе 9 августа 1969 года. Тогда была убита жена кинорежиссера Романа Поланского киноактриса и модель Шэрон Тэйт, находившаяся на 9-м месяце беременности, а также еще четыре человека. Мэнсон и его сообщники были приговорены к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение из-за изменений в законодательстве штата Калифорния в 1972 году. Имя Мэнсона стало нарицательным в американской массовой культуре, обозначая бессмысленную нечеловеческую жестокость.
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