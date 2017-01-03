Российский велогонщик Колобнев объявил о завершении карьеры

О решении уйти из большого спорта призер Олимпийских игр 2008 года Александр Колобнев сообщил на своем сайте.Александр Колобнев заявил, что решение об уходе из спорта далось ему непросто. Об этом сообщается на сайте спортсмена.
Александр Колобнев, велогонщик: «Все спортсмены тяжело переживают завершение карьеры, момент принятия решения неизбежен. Это пытка. Тот, кто говорит, что это нормальный процесс, все же лукавит. Оказалось, что это психологически очень тяжело… Суммируя все эмоции и ощущения, могу сказать, что покидая профессиональный спорт, я чувствую огромное желание самореализации в нормальной жизни, где буду использовать свой многолетний опыт и практические знания».
На Олимпиаде-2008 года в Пекине Колобнев завоевал бронзу в групповой шоссейной гонке. Спортсмен также является серебряным призером чемпионатов мира, напоминает ТАСС.
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