На Волге под лед провалился самодельный автомобиль с рыбаками

В Саратовской области два человека погибли в провалившемся под лед автомобиле в притоке Волги.сайте регионального управления МЧС, автомобиль с рыбаками провалился под лед в Энгельсском районе Саратовской области.
Сообщение ГУ МЧС по Саратовской области: «Четверо мужчин отправились на рыбалку, передвигались на самодельном механическом транспортном средстве с большими надувными колесами по реке Березовка. Попав в полынью, транспортное средство перевернулось. Двое мужчин выбрались самостоятельно, еще двое выбраться не смогли и утонули».
В региональном главке МЧС уточнили, что погибли двое мужчин в возрасте 74 и 67 лет. Их тела обнаружены и переданы полиции. Ведется расследование причин происшествия.
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