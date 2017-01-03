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  • 04.01, 00:24

На Волге под лед провалился самодельный автомобиль с рыбаками

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На Волге под лед провалился самодельный автомобиль с рыбаками

На Волге под лед провалился самодельный автомобиль с рыбаками

В Саратовской области два человека погибли в провалившемся под лед автомобиле в притоке Волги.

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, автомобиль с рыбаками провалился под лед в Энгельсском районе Саратовской области.

Сообщение ГУ МЧС по Саратовской области: «Четверо мужчин отправились на рыбалку, передвигались на самодельном механическом транспортном средстве с большими надувными колесами по реке Березовка. Попав в полынью, транспортное средство перевернулось. Двое мужчин выбрались самостоятельно, еще двое выбраться не смогли и утонули».

В региональном главке МЧС уточнили, что погибли двое мужчин в возрасте 74 и 67 лет. Их тела обнаружены и переданы полиции. Ведется расследование причин происшествия.

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