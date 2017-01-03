СМИ: главарь ИГИЛ и 400 террористов проникли в Европу

Крупная группа боевиков ИГИЛ во главе с известным командиром проникла из Сирии в Европу под видом беженцев.
Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах, террористы готовятся нанести «удар в сердце Старого Света». Среди возможных целей боевиков называются государственные учреждения в Косове и сербские православные церкви.
27-летний уроженец Македонии Мухаджери появился в Сирии в 2012 году. Несколько раз он снимался в пропагандистских видео террористов. В частности, он призывал албанцев присоединяться к «Исламскому государству». Также в Сети появлялись снимки с Мухаджери, отрезающим голову пленному, и видео того, как террорист убивает человека выстрелом из гранатомета.
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