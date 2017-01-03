В Литве разместили бойцов американского спецназа

Минобороны Литвы сообщило о размещении в стране военнослужащих из Сил спецопераций (ССО) США.Интерфакс».
О прибытии в балтийские страны военных ССО США 1 января сообщила американская газета The New York Times.
С 2014 года в Литве, Латвии и Эстонии размещено по роте военных США. В этом году США планирует направить в Восточную Европу еще одну бригаду. Впрочем, избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что решение об обороне союзников примет только после оценки того, как они выполняют свои обязательства.
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