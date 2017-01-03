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  • 03.01, 21:22

В Литве разместили бойцов американского спецназа

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В Литве разместили бойцов американского спецназа

В Литве разместили бойцов американского спецназа

Минобороны Литвы сообщило о размещении в стране военнослужащих из Сил спецопераций (ССО) США.

Пребывание американского спецназа в Литве является «одной из мер сдерживания и формой долгосрочного тесного сотрудничества с вооруженными силами США», заявила представитель литовского военного ведомства Аста Галдикайте. По ее словам, спецназовцы США прибыли в регион по приглашению и пробудут здесь столько, сколько потребует ситуация в сфере безопасности, передает «Интерфакс».

О прибытии в балтийские страны военных ССО США 1 января сообщила американская газета The New York Times.

С 2014 года в Литве, Латвии и Эстонии размещено по роте военных США. В этом году США планирует направить в Восточную Европу еще одну бригаду. Впрочем, избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что решение об обороне союзников примет только после оценки того, как они выполняют свои обязательства.

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