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  • 03.01, 21:23
В США появились близнецы с разными годами рождения. беременность и роды, дети и подростки, Новый год, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В США появились близнецы с разными годами рождения

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В США появились близнецы с разными годами рождения

В США появились близнецы с разными годами рождения

    В американском штате Аризона близнецы родились в разные годы. И дело здесь не в ошибке при регистрации: прибавление в семействе Шэй случилось в новогоднюю ночь.

    Первый мальчик — Сойер — появился на свет в 23 часа 51 минуту 31 декабря, а второй — Эверетт — родился спустя всего лишь десять минут — в 0 часов 1 минуту но уже 1 января.

    Получается, что у Сойера в документах указан 2016 год рождения — а у его брата 2017-й. Конечно, ничего невероятного в этом нет, учитывая особенности появления на свет двойняшек, но в эту новогоднюю ночь в США произошло как минимум три подобных случая: близнецы с разными годами рождения появились на свет так же в Атланте и Сан-Диего. А в дальнейшем подобные семейные курьезы будут случаться чаще: благодаря развитию искусственных форм оплодотворения, с каждым годом на свет с появляется все больше близнецов.

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