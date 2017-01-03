В США появились близнецы с разными годами рождения

В американском штате Аризона близнецы родились в разные годы. И дело здесь не в ошибке при регистрации: прибавление в семействе Шэй случилось в новогоднюю ночь.

Первый мальчик — Сойер — появился на свет в 23 часа 51 минуту 31 декабря, а второй — Эверетт — родился спустя всего лишь десять минут — в 0 часов 1 минуту но уже 1 января.Получается, что у Сойера в документах указан 2016 год рождения — а у его брата 2017-й. Конечно, ничего невероятного в этом нет, учитывая особенности появления на свет двойняшек, но в эту новогоднюю ночь в США произошло как минимум три подобных случая: близнецы с разными годами рождения появились на свет так же в Атланте и Сан-Диего. А в дальнейшем подобные семейные курьезы будут случаться чаще: благодаря развитию искусственных форм оплодотворения, с каждым годом на свет с появляется все больше близнецов.