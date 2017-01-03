Яркие моменты: самые драматичные видеокадры 2016 года

НТВ вспоминает, какие кадры поразили нас в прошлом году. Корреспондент Инна Осипова собрала самые драматичные и курьезные моменты, запечатленные на камеру.видео мирового рекорда российского бейсджампера и альпиниста Валерия Розова. Прыжок он совершил с горы Чо-Ойо.
Другой полет — метеорита — сняли на видео жители Хакасии. Космический гость 15 метров в диаметре упал где-то в горах, ничего не разрушив, в отличие от знаменитого собрата из Челябинска.
Кадры чудесного спасения ребенка в Сочи потрясли нас. Сотрудник вневедомственной охраны Арсений за доли секунды успевает схватить ребенка, который упал на железнодорожные пути как раз перед приближающимся товарным поездом. О себе в тот момент мужчина не думал — говорит, некогда было.
А реакции папы из Индонезии позавидовал бы Джеймс Бонд: мужчина находился в своей автомастерской, рядом играли его двое детей. Как внезапно во двор влетела машина, отец среагировал мгновенно, показав чудеса ловкости.
Хрупкость всего нашего мира наглядно показал итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди. Свою «Элегию для Арктики» он исполнил на фоне таяющих ледников. Он играл — а тонны льда вокруг рушились как напоминание — в природе нет ничего вечного, но это не значит, что мы не должны пытаться ее сохранить.
На обломках вечности был сыгран и концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Гергиева — на сцене древнего амфитеатра освобожденной от ИГИЛ Пальмиры. Именно здесь боевики устраивали публичные казни. А в конце года весь мир облетело видео исхода террористов из освобожденного Алеппо. Побежденным боевикам и их семьям предложили добровольно покинуть город.
Другая победа — уже на спортивной арене — стала символичной для наших спортсменов, как олимпийцев, так и паралимпийцев. Российские синхронистки взяли на Олимпиаде в Рио командное золото с программой «Мольба». Тут и горечь, и вера в силу духа, в победу наших спортсменов, вопреки давлению и допинговым скандалам.
«Вопреки» — так назвали акцию в поддержку российских паралимпийцев, которая тронула миллионы людей из разных стран. Но не чиновников Международного паралимпийского комитета. Но вопреки всему флаг России был поднят на Паралимпиаде-2016. Видео смелого поступка представителя белорусской сборной попало на экраны во всем мире.
А в президентской кампании в США самыми популярными стали не патриотические съемки, а комические. Муха Хиллари стала видеосимволом дебатов. Попав в кадр, эта муха-цокотуха пошла по информационному полю наравне со скандалами вокруг женщин — Трампа и Клинтона. Итог этой предвыборной кампании невольно подвел Сергей Лавров, отвечая на каверзный вопрос американской журналистки о муссировании женского вопроса в политике.
О мужской природе активно говорили в этом году, глядя на танцы веселого итальянского миллионера Джанлука Вакки. За первые двое суток видео набрало полтора миллиона просмотров. Кто-то восхищался, кто-то возмущался, а кто-то просто завидовал. Наши дедушки тоже зажигают — показали и доказали в Дагестане. Ролик с лезгинкой от горячих джигитов с сединой на висках впечатляет не меньше танцев на яхте. Особенно если учесть, что они куда старше танцующего миллионера.
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