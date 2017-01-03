Беженцы взбунтовались и захватили заложников в итальянском лагере

В лагере для беженцев у города Кона на севере Италии произошел бунт.
На место прибыли стражи порядка. После переговоров заложники были освобождены. Однако волнения в лагере не утихают.
Как сообщает ТАСС, беженцы взбунтовались после смерти 25-летней гражданки Кот-д’Ивуара. Она попала в итальянский лагерь после путешествия на надувной лодке. Сегодня утром женщина потеряла сознание, а позднее умерла в больнице. Беженцы считают, что африканка погибла из-за того, что медпомощь ей оказали слишком поздно.
Всего в лагере для беженцев, где произошел бунт, разместили около 1400 человек. В основном это выходцы из Африки.
Комментарии