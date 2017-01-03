Переизданная книга Mein Kampf Гитлера стала бестселлером в Германии

Переизданная книга Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба») с критическими комментариями, подготовленная Институтом современной истории в Мюнхене, стала хитом продаж в Германии в 2016 году.Tagesspiegel директор Института современной истории Андреас Виршинг.
В конце января выйдет уже шестой тираж Mein Kampf. Сейчас готовится французское издание, при этом перевод будет сокращен и переработан. Всего же поступило 70 запросов на перевод, но это, по словам Виршинга, «превышает способности института».
Двухтомник Mein Kampf был издан спустя 70 лет после падения гитлеровской Германии. Дело в том, что правами на книгу все это время обладали власти Баварии, а спустя 70 лет после смерти автора интеллектуальная собственность переходит в общественное достояние. То есть книгу может издавать кто угодно. Новое издание состоит из двух томов общим объемом в 2 тысячи страниц. При этом сами 27 глав Mein Kampf занимают лишь 780 страниц, а весь остальной тест состоит из комментариев ученых. Как заявляли в Институте современной истории, в итоге получился по сути антигитлеровская книга.
В апреле 2010 года Mein Kampf Гитлера была внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов.
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