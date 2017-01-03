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  • 03.01, 12:16

На Рождество в Москве ударят 30-градусные морозы

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На Рождество в Москве ударят 30-градусные морозы

На Рождество в Москве ударят <nobr>30-градусные</nobr> морозы

Почти 30 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье 7 января, когда православные будут праздновать Рождество Христово.

7 января в столицу придет антициклон, сообщает Региональное информационное агентство Московской области со ссылкой на синоптика центра погоды «Фобос».

Метеоролог: «Этот день может стать самым холодным на этой неделе. Ночью в Москве минус 24–26 градусов, в Московской области — минус 23–28 градусов, местами до минус 31 градуса. Днем в Москве минус 19–21, в Подмосковье — минус 18–23 градуса».

Температура в столичном регионе начала стремительно падать рано утром во вторник, в итоге за сутки столбики термометров в Москве и области опустятся примерно на 16 градусов. В среду ожидается порывистый ветер, синоптики предупреждают о гололедице.

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