На Рождество в Москве ударят 30-градусные морозы

Почти 30 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье 7 января, когда православные будут праздновать Рождество Христово.

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7 января в столицу придет антициклон, сообщает Региональное информационное агентство Московской области со ссылкой на синоптика центра погоды «Фобос».: «Этот день может стать самым холодным на этой неделе. Ночью в Москве минус 24–26 градусов, в Московской области — минус 23–28 градусов, местами до минус 31 градуса. Днем в Москве минус 19–21, в Подмосковье — минус 18–23 градуса».Температура в столичном регионе начала стремительно падать рано утром во вторник, в итоге за сутки столбики термометров в Москве и области опустятся примерно на 16 градусов. В среду ожидается порывистый ветер, синоптики предупреждают о гололедице.