Якутское село украсил гигантский петух из навоза

Якутский умелец Михаил Боппосов изготовил из навоза гигантский символ наступившего 2017 года.SakhaLife.
Это уже не первое подобное изделие Михаила Боппосова. В прошлые годы он делал из навоза двухметровую кобру, пару лошадей, обезьян и другие символы года. В этом году село едва не осталось без традиционной скульптуры: накануне Нового года Михаил попал в больницу с травмой ноги. Однако едва мастеру стало лучше, как он принялся за дело. Завершить работу ему помогли братья.
Таттинский мастер из села Уолба Михаил БОППОСОВ нынче припозднился с изготовлением традиционной скульптуры символа года из навоза pic.twitter.com/Ez0OuYDFc3— Denis Blisch (@blisch) 1 января 2017 г.
Комментарии