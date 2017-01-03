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  • 03.01, 12:16

Якутское село украсил гигантский петух из навоза

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Якутское село украсил гигантский петух из навоза

Якутское село украсил гигантский петух из навоза

Якутское село украсил гигантский петух из навоза
  • Фото: sakhalife.ru

    • Якутский умелец Михаил Боппосов изготовил из навоза гигантский символ наступившего 2017 года.

    Навозный петух высотой 3,5 метра и длиной 4,2 метра украсил собой село Уолба в Якутии, сообщает издание SakhaLife.

    Это уже не первое подобное изделие Михаила Боппосова. В прошлые годы он делал из навоза двухметровую кобру, пару лошадей, обезьян и другие символы года. В этом году село едва не осталось без традиционной скульптуры: накануне Нового года Михаил попал в больницу с травмой ноги. Однако едва мастеру стало лучше, как он принялся за дело. Завершить работу ему помогли братья.



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