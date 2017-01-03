Родители погибшего в ДТП пятилетнего ребенка подали в суд на Apple

Семейная пара из американского штата Техас подала в суд на Apple, утверждая, что пользование мобильным приложением FaceTime послужило причиной ДТП, в котором погиб их ребенок.
В результате столкновения трое членов семьи получили серьезные ранения, а пятилетняя Мория погибла. Уилхелма обвинили в непредумышленном убийстве и выпустили под залог, слушания по его делу начнутся в феврале, сообщает телеканал ABC.
Спустя несколько лет после трагедии Модисетты подали иск в суд в штате Калифорния. Семейная пара заявляет, что компания Apple не заботится о безопасности своих пользователей и окружающих, так как не блокирует использование приложения FaceTime водителями при езде на высокой скорости. Причем, как утверждается в иске, такая возможность имеется, так как недавно компания запатентовала разработку в области безопасности дорожного движения.
Истцы также ставят в вину Apple то, что она никаким образом не предупреждает своих пользователей, что ее приложения «могут быть опасны, если используются не должным образом».
Модисетты требуют от Apple компенсацию, размер которой не указывается.
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