Пенсионеры из дома престарелых в Саратове взяли шефство над детским домом

В Саратове пенсионеры из Дома престарелых доказали, что их еще рано списывать со счетов: вместо того, чтобы просить о помощи, они сами взяли шефство над воспитанниками местного детского дома.

На Новый год пенсионеры своими силами устроили детдомовским малышам настоящий праздник — с Дедом Морозом и подарками.узнал, что на самом деле значит фраза дружить домами.Носки и варежки, пожалуй, лучший подарок. Потому что от любимых бабушек. Точнее от Евдокии Степановны — местного чемпиона по вязанию. С того времени, как дом престарелых взял шефство над детским домом, старушки только и делают, что вяжут для любимых подшефных внуков.Дружить домами и ездить друг к другу в гости старые и малые стали несколько лет назад. А теперь пенсионерский актив уже на правах ревизоров строго спрашивает с руководства детдома.Это тот редкий случай, когда шефствуют не над стариками, а они сами в роли шефов. Как здесь шутят: взаимовыгодное сотрудничество дедушек и деточек. Самым маленьким показывают новогодний спектакль и дарят им по-настоящему теплые вещи. Подробнее — в репортаже НТВ.