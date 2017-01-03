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  • 03.01, 09:14
Пенсионеры из дома престарелых в Саратове взяли шефство над детским домом. Саратов, дети и подростки, детские дома, пенсионеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пенсионеры из дома престарелых в Саратове взяли шефство над детским домом

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Пенсионеры из дома престарелых в Саратове взяли шефство над детским домом

Пенсионеры из дома престарелых в Саратове взяли шефство над детским домом

    В Саратове пенсионеры из Дома престарелых доказали, что их еще рано списывать со счетов: вместо того, чтобы просить о помощи, они сами взяли шефство над воспитанниками местного детского дома.

    На Новый год пенсионеры своими силами устроили детдомовским малышам настоящий праздник — с Дедом Морозом и подарками. Корреспондент НТВ Михаил Чернов узнал, что на самом деле значит фраза дружить домами.

    Носки и варежки, пожалуй, лучший подарок. Потому что от любимых бабушек. Точнее от Евдокии Степановны — местного чемпиона по вязанию. С того времени, как дом престарелых взял шефство над детским домом, старушки только и делают, что вяжут для любимых подшефных внуков.

    Дружить домами и ездить друг к другу в гости старые и малые стали несколько лет назад. А теперь пенсионерский актив уже на правах ревизоров строго спрашивает с руководства детдома.

    Это тот редкий случай, когда шефствуют не над стариками, а они сами в роли шефов. Как здесь шутят: взаимовыгодное сотрудничество дедушек и деточек. Самым маленьким показывают новогодний спектакль и дарят им по-настоящему теплые вещи. Подробнее — в репортаже НТВ.

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