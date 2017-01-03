Американцы критически оценивают президентские качества Трампа

Меньше половины населения США верит в способности избранного президента Трампа преодолевать международные кризисы, с умом применять военную силу и не допускать возникновения крупных скандалов в Белом доме. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения.
При этом больше половины опрошенных (53%) уверены в том, что 45-й президент США сможет эффективно управлять исполнительной ветвью власти, отмечает ТАСС.
Less than half of Americans confident that Trump can handle several duties… https://t.co/ONBlMMVIM7 #GallupDaily pic.twitter.com/W2trEBempw— GallupNews (@GallupNews) 3 января 2017 г.
Служба Gallup, которая проводила исследование, подчеркивает, что у таких предшественников Трампа на президентском посту, как демократы Барак Обама и Билл Клинтон, а также республиканец Джордж Буш-младший, упомянутые показатели перед вступлением в должность были значительно выше (в диапазоне 71–84%).
Кроме того, 55% респондентов уверены в способности Трампа отстаивать американские интересы на мировой арене, 59% — в его способности эффективно управлять национальной экономикой, и 60% — в его способности эффективно взаимодействовать с Конгрессом США в интересах решения тех или иных задач.
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.
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