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  • 03.01, 07:43

Американцы критически оценивают президентские качества Трампа

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Американцы критически оценивают президентские качества Трампа

Американцы критически оценивают президентские качества Трампа

Меньше половины населения США верит в способности избранного президента Трампа преодолевать международные кризисы, с умом применять военную силу и не допускать возникновения крупных скандалов в Белом доме. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения.

В том, что новый глава Белого дома может урегулировать международные кризисы, уверены 46% американцев. 47% думают, что Трамп в состоянии мудро использовать за рубежом ВС США, и 44% убеждены, что республиканец сумеет предотвратить скандалы из-за действий его администрации.

При этом больше половины опрошенных (53%) уверены в том, что 45-й президент США сможет эффективно управлять исполнительной ветвью власти, отмечает ТАСС.


Служба Gallup, которая проводила исследование, подчеркивает, что у таких предшественников Трампа на президентском посту, как демократы Барак Обама и Билл Клинтон, а также республиканец Джордж Буш-младший, упомянутые показатели перед вступлением в должность были значительно выше (в диапазоне 71–84%).

Кроме того, 55% респондентов уверены в способности Трампа отстаивать американские интересы на мировой арене, 59% — в его способности эффективно управлять национальной экономикой, и 60% — в его способности эффективно взаимодействовать с Конгрессом США в интересах решения тех или иных задач.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.

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