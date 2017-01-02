В Бразилии 60 человек погибли во время бунта в тюрьме

Бунт, вспыхнувший в тюрьме в бразильском городе Манаус, привел к гибели по меньшей мере 60 человек.
Бунт начался в воскресенье вечером из-за драки двух враждующих группировок. В ходе беспорядков заключенные взяли в заложники 12 тюремных надзирателей, а также несколько заключенных. После продолжавшихся несколько часов переговоров они были отпущены.
В 08:40 по местному времени (15:40 мск) устроившие бунт сдали оружие. По данным СМИ, во время беспорядков нескольким заключенным удалось сбежать. Власти пока не подтвердили эту информацию.
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