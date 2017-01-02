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  • 02.01, 21:07

В Бразилии 60 человек погибли во время бунта в тюрьме

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В Бразилии 60 человек погибли во время бунта в тюрьме

В Бразилии 60 человек погибли во время бунта в тюрьме

В Бразилии 60 человек погибли во время бунта в тюрьме
  • Фото: @AnthoGonzalez56 /twitter.com

    • Бунт, вспыхнувший в тюрьме в бразильском городе Манаус, привел к гибели по меньшей мере 60 человек.

    По информации местных СМИ, в настоящий момент число жертв достигает 60. При этом власти не исключают, что число погибших может вырасти.

    Бунт начался в воскресенье вечером из-за драки двух враждующих группировок. В ходе беспорядков заключенные взяли в заложники 12 тюремных надзирателей, а также несколько заключенных. После продолжавшихся несколько часов переговоров они были отпущены.

    В 08:40 по местному времени (15:40 мск) устроившие бунт сдали оружие. По данным СМИ, во время беспорядков нескольким заключенным удалось сбежать. Власти пока не подтвердили эту информацию.

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