В Бразилии 60 человек погибли во время бунта в тюрьме

Бунт, вспыхнувший в тюрьме в бразильском городе Манаус, привел к гибели по меньшей мере 60 человек.

По информации местных СМИ, в настоящий момент число жертв достигает 60. При этом власти не исключают, что число погибших может вырасти.Бунт начался в воскресенье вечером из-за драки двух враждующих группировок. В ходе беспорядков заключенные взяли в заложники 12 тюремных надзирателей, а также несколько заключенных. После продолжавшихся несколько часов переговоров они были отпущены.В 08:40 по местному времени (15:40 мск) устроившие бунт сдали оружие. По данным СМИ, во время беспорядков нескольким заключенным удалось сбежать. Власти пока не подтвердили эту информацию.