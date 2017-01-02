«Газпром» установил рекорд поставок по «Северному потоку»

По российскому газопроводу «Северный поток» в Европу поставлено рекордного количество топлива. Об этом говорится в сообщении компании.
По словам председателя правления компании Алексея Миллера, нынешний уровень загрузки «Северного потока» наглядно демонстрирует востребованность северного коридора для Европы. Миллер отметил, что все это в очередной раз доказывает необходимость реализации проекта «Северный поток — 2», передает РИА Новости.
«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода по дну Балтийского моря. Его совокупная мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Ввести в строй «Северный поток — 2» планируется к концу 2019 года.
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