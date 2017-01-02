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  • 02.01, 21:06

«Газпром» установил рекорд поставок по «Северному потоку»

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«Газпром» установил рекорд поставок по «Северному потоку»

«Газпром» установил рекорд поставок по «Северному потоку»

По российскому газопроводу «Северный поток» в Европу поставлено рекордного количество топлива. Об этом говорится в сообщении компании.

Из сообщения «Газпрома»: «Первого января 2017 года „Газпром“ поставил по газопроводу „Северный поток“ рекордный объем газа — 160,75 миллионов кубометров в сутки. В пересчете на год — это больше проектных объемов газопровода».

По словам председателя правления компании Алексея Миллера, нынешний уровень загрузки «Северного потока» наглядно демонстрирует востребованность северного коридора для Европы. Миллер отметил, что все это в очередной раз доказывает необходимость реализации проекта «Северный поток — 2», передает РИА Новости.

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода по дну Балтийского моря. Его совокупная мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Ввести в строй «Северный поток — 2» планируется к концу 2019 года.

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