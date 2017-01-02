#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Паутина
Недоступно в Вашей стране
Паутина 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.01, 19:35

Обама попрощается с американцами 10 января

5 комментариев

Обама попрощается с американцами 10 января

Обама попрощается с американцами 10 января

Президент США Барак Обама выступит с прощальным обращением к нации 10 января, сообщает телеканал CNN.

Обама признался, что своим выступлением продолжит традицию, установленную более 220 лет назад первым президентом США Джорджем Вашингтоном.

Барак Обама: «Я воспринимаю это как возможность поблагодарить всех вас за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать далее».

Барк Обама находился у власти в США два срока подряд — с 2009 года. Он официально передаст президентские полномочия Дональду Трампу, одержавшему победу на выборах в 2016 году.

Новости по теме

Выборы президента в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru