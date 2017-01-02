Обама попрощается с американцами 10 января

Президент США Барак Обама выступит с прощальным обращением к нации 10 января, сообщает телеканал CNN.
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Барак Обама: «Я воспринимаю это как возможность поблагодарить всех вас за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать далее».
Барк Обама находился у власти в США два срока подряд — с 2009 года. Он официально передаст президентские полномочия Дональду Трампу, одержавшему победу на выборах в 2016 году.
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