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  • 02.01, 19:35

Названа самая популярная станция метро Москвы в новогоднюю ночь

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Названа самая популярная станция метро Москвы в новогоднюю ночь

Названа самая популярная станция метро Москвы в новогоднюю ночь

Наибольший пассажиропоток в ночь с 31 декабря по 1 января был зафиксирован на станции «Охотный ряд». Таким образом, она стала самой популярной станцией московского метро в новогоднюю ночь.

Как сообщается на официальной странице метро в Twitter, станцией «Охотный ряд» воспользовались более 30 тысяч человек.




Из сообщения московского метро: «Также популярностью у пассажиров пользовались станции „Площадь Революции“ и „Пушкинская“ — каждая из них приняла почти 20 тыс. человек».

Как сообщалось, в ночь на 1 января 2017 года столичная подземка впервые не закрывалась.

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