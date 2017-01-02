Названа самая популярная станция метро Москвы в новогоднюю ночь

Наибольший пассажиропоток в ночь с 31 декабря по 1 января был зафиксирован на станции «Охотный ряд». Таким образом, она стала самой популярной станцией московского метро в новогоднюю ночь.
Станция #метро «Охотный ряд» стала самой популярной среди пассажиров— Московское метро (@MetroOperativno) 2 января 2017 г.
в новогоднюю ночь — ею воспользовались более 30 тыс. человек#новыйгод
Из сообщения московского метро: «Также популярностью у пассажиров пользовались станции „Площадь Революции“ и „Пушкинская“ — каждая из них приняла почти 20 тыс. человек».
Как сообщалось, в ночь на 1 января 2017 года столичная подземка впервые не закрывалась.
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